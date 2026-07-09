VÍDEO | Dani Mateo, tras la caída de un imitador de Michael Jackson: "Ahora se parece mucho porque le ha quedado la nariz..."

El imitador está haciendo el paso estrella del rey del pop, el 'moonwalk', pero el escenario se acaba y termina cayendo al suelo dándose un golpe terrible.

Michael Jackson cuenta con muchos admiradores que llevan su amor por el artista más allá y se atreven a imitarle. Pero, en ocasiones, sus actuaciones emulando al rey del pop no terminan todo lo bien que deberían.

Como afirma Maya Pixelskaya, "admira tanto al rey del pop que casi se va con él al otro barrio". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el artista está bailando 'Black or White' y, mientras hace un 'moonwalk' llega al final del escenario y cae, dándose un golpe terrible en la cara.

"Es mitad Michael Jackson mitad Bitelchús", comenta Quique Peinado. "Pero ahora se parece mucho porque le ha quedado la nariz como a él al final...", señala Dani Mateo, "tipo Voldemort".

"La actuación hizo saltar al público de sus asientos", concluye Dani, "y los dientes al artista".

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