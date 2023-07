Bertín Osborne ha entrado en directo en el programa de Sonsoles Ónega para hablar de su nueva paternidad junto a Gabriela Guillén, la joven de 32 años con la que ha salido en los últimos meses: "Ha sido una chavala estupenda y la relación ha sido de varios meses cojonudos".

También aprovechaba la ocasión para aclarar unas declaraciones en las que parecía decir que ese hijo no era deseado: "No es que no fuera deseado, es que no estaba previsto", decía.

"Yo pensé que ibas a desbancar al Papuchi", reaccionaba su ex Fabiola Martínez, que estaba al tanto de que Bertín Osborne iba a ser padre de nuevo. "Todavía tienes opciones de desbancarle", comentaba Sonsóles Ónega. Por eso, el cantante les aseguraba que de cara a septiembre quiere tomar medidas para no tener más sorpresas como esta: "Me ligaré las trompas".