Bertín Osborne conectaba este miércoles en directo con el programa de Sonsoles Ónega, donde también se encontraba su ex Fabiola Martínez, para comentar la noticia que ha sacudido al mundo del corazón y que no es otra que volverá a ser padre a sus 69 años con Gabriela Guillén, la mujer con la que ha salido en los últimos meses.

Antes de nada, el cantante quiso aclarar unas declaraciones sobre que ese hijo no era deseado: "No es que no fuera deseado, es que no estaba previsto", se sinceraba en directo. Y aprovechaba la ocasión para deshacerse en halagos hacia la madre del bebé: "Ha sido una chavala estupenda y la relación ha sido de varios meses cojonudos".

Pero también quiso dejar claro que se plantaba en el tema de la paternidad y anunciaba la medida para no tener más sorpresas como esta: "No os preocupéis que en septiembre me ligo las trompas", decía ante Sonsóles Ónega y Fabiola Martínez, que se tomó la noticia de muy buen humor, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.