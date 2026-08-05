El cartel viral de un bazar anunciando las vacaciones más breves del verano arrasa en redes

Del 3 al 5 de agosto. Ese es todo el descanso que anuncia un comercio en un cartel que ha provocado una lluvia de bromas en Zapeando.

En España son muchos los que aprovechan el verano para bajar la persiana durante unos días y disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, no todos pueden permitirse un descanso tan largo.

La prueba es el cartel viral que ha colgado el propietario de un bazar para informar a sus clientes de que el establecimiento permanecerá cerrado "por vacaciones del 3 al 5 de agosto". "A dos días lo llaman vacaciones y a la pausa para el bocadillo la llaman fin de semana", comenta Nacho García entre risas, a lo que Miki Nadal añade:"Lo raro es que no haya puesto: del 3 al 5...de la tarde".