Dani Mateo, sobre el frío en la Puerta del Sol: "Todos los años he dado las Campanadas con los pezones duros"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han visitado Zapeando antes de presentar las Campanadas. En el programa han hablado de cómo viven ese día tan especial y han respondido, con humor, a una de las dudas más repetidas: el frío en la Puerta del Sol.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han visitado el plató de Zapeando un día antes de las Campanadas de 2025-2026. Los presentadores han explicado cómo viven esa jornada tan intensa y han dejado caer algunas pistas sobre el vestido que lucirá la zapeadora en la gran noche.

Durante la charla, Dani Mateo les ha preguntado por el frío que hace en la Puerta del Sol, algo que él conoce bien tras haber presentado durante varios años las Campanadas en laSexta. "Cómo puede ser que yendo Cristina con esos vestidazos… el que tenga cara de frío sea Chicote", ha comentado el presentador.

Ante la pregunta, tanto Pedroche como Chicote han asegurado que en ningún momento de la noche pasan frío. Dani Mateo también ha querido aportar su experiencia personal y no ha dudado en bromear al respecto: "Yo todos los años he dado las Campanadas con los pezones duros". A lo que él mismo ha añadido entre risas: "¡Hace mucho frío!", provocando las carcajadas en el plató.

