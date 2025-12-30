Chicote: "El misterio del vestido de Pedroche es como los turrones, se comenta y se compran desde agosto"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote vuelven a ponerse al frente de las Campanadas en Atresmedia. Antes de despedir el año, ambos han visitado Zapeando, donde han contado cómo viven esta noche tan especial y han hablado del esperado vestido de la presentadora.

Un año más, el tándem formado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote dará las Campanadas en Atresmedia. Como ya es tradición, ambos han visitado Zapeando para adelantar algunos detalles de esta mágica noche. El presentador de Batalla de Restaurantes reconoce que ya tiene todo preparado y colocado sobre una mesa para que mañana, 31 de diciembre, cuando se dirija a la Puerta del Sol, no se le olvide nada.

Chicote confiesa que solo tiene un ritual muy claro: "Estar a la hora que me dicen donde hay que estar". Además, asegura que para él "es una seguridad enorme" tener a Cristina Pedroche a su lado en Nochevieja. "Somos la pareja de Campanadas más longeva de la historia de la tele", añade el cocinero con orgullo.

También ha querido referirse a la gran expectación que genera cada año el vestido que lucirá Pedroche. "El misterio del vestido de Pedroche es como los turrones, se comenta y se compra desde agosto", bromea Chicote, consciente de que el look de su compañera vuelve a ser uno de los temas más comentados de estas fechas.

