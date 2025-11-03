Ahora

VÍDEO| ¡Nuevo fichaje en Zapeando! El cardiólogo José Abellán cuelga la bata para cuidar nuestros corazones

José Abellán, el cardiólogo más popular de las redes sociales, se une a Zapeando como nuevo colaborador. Deja la bata blanca para compartir con los zapeadores consejos y curiosidades sobre cómo cuidar el corazón y mantener una vida más saludable

¡Zapeando estrena nuevo colaborador! José Abellán, el cardiólogo más famoso de las redes sociales, 'cuelga la bata blanca' para explicar a los zapeadores todas las curiosidades y consejos de salud para cuidar el corazón.

Además de ser cardiólogo intervencionista, también es divulgador científico y miles de seguidores en sus redes sociales. En este vídeo explica por qué empezó a subir vídeos a internet.

Abellán empezó cuando se dio cuenta de que la gente no sabe cuidarse. "La gente llega fatal, nos cuidamos fatal y dije, hay tantas cosas que son tan fáciles de hacer en nuestro día a día que puede mejorar nuestra salud y se lo tengo que contar", explica el cardiólogo de Zapeando.

Asimismo, muestra en directo parte de lo que hace en su día a día. "Lo más frecuente es arreglar problemas de trombos en las arterias en el corazón", revela el nuevo colaborador.

