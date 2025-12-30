Víctor Algra alerta sobre los petardos en Navidad: "A muchos animales les produce auténtico pánico"

La Navidad trae celebraciones, pero también ruidos que afectan a muchas mascotas. Petardos y fuegos artificiales generan miedo en perros y gatos. Un veterinario explica si poner música o la televisión sirve realmente para calmarlos durante estas fechas.

La Navidad también es sinónimo de petardos y fuegos artificiales y, por desgracia, de perros y gatos que lo pasan mal. Muchos animales terminan escondiéndose donde pueden para no escuchar los fuertes ruidos que se repiten durante estos días.

Por este motivo, muchos dueños optan por poner música o la televisión a todo volumen para intentar tapar el sonido de los petardos. Pero, ¿realmente funciona este truco? Para resolver esta duda, el veterinario Víctor Algra ha visitado Zapeando para explicarlo.

"Esto aunque es una buena idea para nada es un truco infalible", señala Algra. "El miedo a los petardos y fuegos artificiales es un problema de comportamiento complejo que a muchos animales les produce una sensación de autentico pánico y requiere una intervención importante. Así que no hay un truco milagroso que podamos explicar", añade el colaborador.

Asimismo, comenta que poner música puede ayudar, pero insiste en que "hay que hacer más cosas". "Como terapias de modificación de conducta, cerrar persianas para amortiguar el sonido o trabajar zonas seguras dentro de casa a modo de refugio", enumera el veterinario.

Por último, recomienda acudir siempre a consulta para que el veterinario valore cada caso y aplique el tratamiento que considere oportuno. Además, advierte de que, a la hora de elegir música, es mejor evitar estilos como el heavy metal o el rock porque "favorece la agitación y los ladridos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí