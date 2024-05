Un chico dominicano que trabaja en una cafetería de Estados Unidos ha logrado hacerse viral gracias a sus vídeos en los que muestra como prepara cafés. Pero no precisamente porque haga dibujos en la espuma del café. El joven comparte las curiosas, y calóricas, mezclas que le piden alguno de sus clientes.

En el vídeo se puede ver como en el café la clienta pide añadir a su café un sirope con saber a mantequilla de nuez pecana y crema de leche. "Esta gente tiene un vicio con esta bebida, todos los días viene esta viciosa aquí", afirma el joven. "No te preocupes, el cementerio está esperando, esta va para el cielo después de que se beba esto", añade en el vídeo.

"Prefiero a los robots que no te ponen a parir mientras te están sirviendo el café", afirma Cristina Pedroche tras ver las imágenes. "Esta persona no ha pasado el día", afirma Dani Mateo. Pero este no la única bomba calórica que le ha tocado preparar. En otro vídeo, el chico explica que otro cliente le ha pedido un café que incluye leche, caramelo, nata, sirope de chocolate y un expreso triple. No te pierdas las imágenes en el vídeo principal.