Blanca Martínez es Meri en 'Mariliendre', la nueva serie de Atresplayer: "He hecho un lipsync como si fuera una drag Queen"

La actriz Blanca Martínez Rodrigo visita el plató de Zapeando para promocionar 'Mariliendre', la nueva serie musical de Atresplayer creada por Los Javis, que se estrena el próximo domingo.

La serie gira en torno a Meri (interpretada por Blanca Martínez Rodrigo), una auténtica reina de la noche gay en Madrid… pero eso fue hace más de una década. Ahora, con 35 años, Meri es una diva destronada, atrapada en la rutina de un presente mediocre y perseguida por las sombras de su pasado.

Durante su paso por el programa, la actriz explicó con humor y claridad qué es una mariliendre: "La amiga de los gays, la chica que va con ellos de fiesta, que los defiende y protege. Que se va al bingo si hace falta", comentó entre risas.

También reveló que, aunque su personaje participa en números musicales, no es ella quien canta. La voz es de Bea Fernández, exconcursante de la última edición de Operación Triunfo.

Blanca contó que en un principio quiso cantar ella misma, pero desde dirección le dijeron que no, y ahora lo agradece: "Gracias a Dios que nadie me hizo ni puto caso. Yo me acabé viniendo arriba porque una dice 'buah, creo que puedo'. La realidad no era esa. Yo he hecho un lipsync como si fuera una drag queen muchas horas con una coach vocal para que quede bien, pero la voz de Bea es la que tenía que ser para esto."

Puedes ver el primer capítulo de 'Mariliendre' ya en Atresplayer.