Marina Comes desvela varias curiosidades de Carmel-by-the-Sea, uno de los pueblos más bonitos de EEUU, en vídeo

Este lugar situado en la Costa Oeste de Estados Unidos es de obligada visita. Como cuenta la creadora de contenido, Clint Eastwood fue su alcalde en la década de los 80.

Muy cerca de San Francisco encontramos uno de los pueblos más bonitos de todo Estados Unidos: Carmel-by-the-Sea. ¿Qué debemos visitar si vamos hasta este municipio? Marina Comes lo cuenta en Zapeando.

La creadora de contenido señala que, antes de visitar este pueblo recomienda recorrer las 17 millas que separan Monterey y Carmel-by-the-Sea. "Es una carreterita muy panorámica que pasa por uno de los campos de golf más bonitos de EEUU, varias reservas naturales y bosques de cipreses", explica, aunque advierte que es de pago ya que es privada.

Marina cuenta que Clint Eastwood fue alcalde de este pueblo en la década de los 80 y, aunque ya no lo es, "sigue teniendo una propiedad allí". En Carmel-by-the-Sea, además, tienen unas normas "muy curiosas" como que no puede haber cadenas de comida rápida en el pueblo, tiendas de franquicias o carteles publicitarios feos.

Comes recomienda alquilar una bici para recorrer sus calles y descubrir sus "casoplones". "Son un espectáculo esas casas, con esas cortinas que ves cómo viven los ricos americanos", confiesa Marina, "me parece brutal".

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