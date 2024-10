'Cantando 2024' es un talent show argentino que ha permitido a Zapeando descubrir al dúo formado por Josefina y Facu. La pareja deleitó al jurado del concurso con el tema 'Paisaje' de Vicentico pero, a pesar de su actitud, no terminaron de ajustar la afinación del tema. "Cualquier nota bien afinada por esta mujer ha sido pura casualidad", afirma Isabel Forner.

"No descartemos que a mitad de la actuación les contestase luego una manada de lobos", añade Miki Nadal. Las caras del jurado durante la actuación eran todo un poema. Uno de ellos, incluso, fue pillado por la cámara tapándose los oídos. Esto, además, se reflejó también en su valoración. "Primero, perdón", afirma Josefina antes de que les valoren. "Sí, perdón es lo que tienen que decir", responde una miembro del jurado, "qué feo todo, no pegaron una nota". "Eras como una vecina que escuchaba la canción en el departamento de al lado y cantaba a destiempo", añade otro.

La gala fue tan intensa que, finalmente, una pareja no pudo cantar. Pero el concursante no se tomó demasiado bien este problema y se dirigió directamente al jurado visiblemente enfadado. "Que no se preocupen por no haber cantado esta gente porque el sombrero de él ya ha dado bastante el cante", afirma Quique Peinado.