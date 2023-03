Andrea Guasch visita Zapeando para hablar de su paso por 'Tu cara me suena' y explica cómo se preparó la actuación de Chanel con la que sorprendió en la primera gala: "La llamé para preguntarle por qué no moría".

Pero también se moja sobre cómo ve a Josie metiéndose en la piel de cantantes famosos. Y, es que, él también sorprendió la gala pasada interpretando a Julio Iglesias. "Es un rival peligroso", reconoce la invitada, que asegura que "va a dar mucho que hablar".

"Nos ha sorprendido mucho, incluso creo que él a si mismo también se ha sorprendido porque siempre decía que no cantaba ni en la ducha porque no le habían dejado", comenta y asegura que a lo largo de esta edición de Tu cara me suena le veremos hacer cosas para "quitarse el sombrero".