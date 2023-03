Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks vistos en la alfombra roja de los Premios Oscar que, en esta ocasión, es de color champán. Aunque Ana de Armas y Cate Blanchett no lograron el Oscar a Mejor Actriz sí lograron meterse en la lista de mejor vestidas. Pero, ¡piensa Josie lo mismo?

"Amo a Ana de Armas y nos ha dado un año buenísimo, pero no ha sido su mejor look", destaca el experto en moda, que, sin embargo, aplaude el vestido elegido por Cate Blanchett: "Es la vuelta del chic a una alfombra, este look era uno de los más importantes de la noche". Es más, Josie afirma que la veterana y premiada actriz "juega a la perfección pero no te aburre, quieres más".

"Es capaz de defender marcas y diseñadores y seguir siendo fiel a sí misma", afirma el experto en moda, que insiste en que Cate Blanchett "tiene mucho que enseñarnos": "Ha abierto un melón de cómo llevar algo chic a una alfombra que nos tiene acostumbrados a que tienes que ir disfrazada".