Álex Silvestre se moja y da su resultado del España-Austria, en vídeo: "Tengo el pálpito de que esta vez voy a acertar"

La Selección Española de Fútbol se va a jugar su pase a octavos con la Selección de Austria y el periodista de 'El Chiringuito' vuelve al programa para hablar sobre el próximo partido de La Roja.

Este jueves España se enfrentará a Austria en el Mundial. Dani Mateo cree que la Selección Española de Fútbol va a conseguir vencer este encuentro y pasar a octavos. "Creo que somos superiores a Austria, incluso con bajas y medio cojos", añade.

"En el ranking estamos por encima, sería gran fracaso", plantea el presentador de Zapeando a Álex Silvestre. El periodista está de acuerdo con Mateo ya que, en su opinión, perder ante Austria sería un "fracaso total".

Silvestre se moja y cree que el España - Austria acabará con un 2-0 a favor de nuestra selección. "Tengo el pálpito de que esta vez voy a acertar", indica el periodista. "Te lo firmo", comenta María Gómez.

El periodista, incluso, se atreve a decir quién cree que marcará los goles: Lamine Yamal y Oyarzabal. "Anda que te has mojado, has arriesgado, eh", le dice Dani, irónico.

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