VÍDEO | Unas señoras terminan en el suelo para celebrar la victoria de Brasil frente a Japón en el Mundial

La selección brasileña se impuso a la selección nipona, lo que ha supuesto que pasen a octavos y un grupo de aficionadas se vinieron muy arriba en su manera de festejarlo.

Este lunes, Brasil ha conseguía imponerse ante Japón, lo que ha supuesto el adiós de la selección nipona al Mundial. Los jugadores japoneses no pudieron evitar las lágrimas al verse eliminados, lo que dejó escenas muy emotivas en las que algunos jugadores de la selección brasileña consolaban a los jugadores de la selección japonesa.

Pero, como es lógico, los aficionados brasileños vivieron la victoria de su selección para octavos con mucha alegría. Pero, las señoras que protagonizan el vídeo sobre estas líneas han estado a punto de dejarse las caderas.

Como se puede ver en las imágenes, las mujeres gritan, saltan y terminar revolcándose por el suelo. "Son mis personas favoritas", comenta María Gómez, "aunque yo en su lugar no me la jugaba y me quedaba en el suelo hasta el próximo partido".

"Casi se le ve el Cristo del Corcovado, ha estado a punto de asomar", añade Dani Mateo, después de que una de las señoras ha levantado la pierna. "Hay que vivir así el fútbol", concluye el presentador.

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