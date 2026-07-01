Alfonso Arús, sobre la moda de las cláusulas de caducidad en parejas: "Como el fútbol, si a los seis meses no ofrecen renovar buscas otro equipo"

El 'sunset clause' se ha puesto de moda entre las parejas de Reino Unido y en Aruser@s debaten si esta cláusula de extinción para parejas es adecuada o no. Alfonso Arús lo tiene claro.

A Alfonso Arús le interesa mucho esta tendencia de moda entre las parejas de Reino Unido, una cláusula de extinción que permite marcar un día en el calendario para decidir si se sigue con el compañero sentimental actual o se rompe definitivamente. Y todo, por contrato. Quienes la defienden aseguran que es una buena forma de sacar conversaciones incómodas y asuntos pendientes a relucir y reavivar o no la llama. En contra se posicionan quienes piensan que añade una presión a la relación de pareja. "Esto es como los jugadores de fútbol: si a los seis meses no te ofrecen renovar, tú ya te estás buscando otro equipo", sentencia el presentador del programa de laSexta.

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