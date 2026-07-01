Ahora

Amor y modas

Alfonso Arús, sobre la moda de las cláusulas de caducidad en parejas: "Como el fútbol, si a los seis meses no ofrecen renovar buscas otro equipo"

El 'sunset clause' se ha puesto de moda entre las parejas de Reino Unido y en Aruser@s debaten si esta cláusula de extinción para parejas es adecuada o no. Alfonso Arús lo tiene claro.

Alfonso Arús, sobre la moda de las cláusulas de caducidad en parejas: "Como el fútbol, si a los seis meses no ofrecen renovar buscas otro equipo"

A Alfonso Arús le interesa mucho esta tendencia de moda entre las parejas de Reino Unido, una cláusula de extinción que permite marcar un día en el calendario para decidir si se sigue con el compañero sentimental actual o se rompe definitivamente. Y todo, por contrato. Quienes la defienden aseguran que es una buena forma de sacar conversaciones incómodas y asuntos pendientes a relucir y reavivar o no la llama. En contra se posicionan quienes piensan que añade una presión a la relación de pareja. "Esto es como los jugadores de fútbol: si a los seis meses no te ofrecen renovar, tú ya te estás buscando otro equipo", sentencia el presentador del programa de laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo
  2. Vox tumba la primera votación de investidura de Juanma Moreno entre la exigencia de la prioridad nacional y la sombra de la repetición electoral en Andalucía
  3. Seis días después del doble terremoto de Venezuela, la vida intenta aún abrirse camino entre montañas de polvo, muerte y desesperación
  4. Competencia publicará una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales y no rebajen sus precios
  5. Al menos 15 heridos, cuatro en estado crítico, al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida
  6. La ola de calor dispara a 1.028 las muertes ligadas a las altas temperaturas en España en junio