VÍDEO | El 'lamento' de Isabel Forner tras imitar a una gallina: "Vais a acabar con mi reputación..."

Miki Nadal ha propuesto a las zapeadoras que hagan su mejor cacareo para convertirse en las representantes de Zapeando en la próxima edición del concurso anual de imitadores de gallina de Iowa, en Estados Unidos.

En Iowa han celebrado el concurso anual de imitadores de gallina. "Es un clásico entre los clásicos", comenta Virginia Riezu. Así, se han podido ver numerosas imitaciones muy llamativas, algunas más acertadas que otras.

"Alguna de esas gallinas parecía que las estaban desplumando...", comenta Miki Nadal tras ver las imitaciones. El presentador señala que el concurso merece que alguien de Zapeando sea representado en su próxima edición, por eso propone a las zapeadoras que hagan su mejor imitación de una gallina.

La primera en postularse es Virginia. "Que no participe nadie más", comenta Quique Peinado. "A mí me ha recordado a un aspersor sin agua", señala Nadal. Después es el turno de Maya Pixelskaya, que confiesa no haber imitado nunca a una gallina.

A pesar de ello la ejecución es bastante buena. "Es una gallina gamer", comenta Virginia. La última es Isabel Forner, que decide hacer una "gallina pija". La zapeadora hace su propio cacareo y Virginia, como respuesta, le dice: "Es la Carmen Lomana de las gallinas". "Vais a acabar con mi reputación...", se lamenta Forner.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido