Alberto Rey repasa las 'movidas' de Bill Murray en Hollywood: "Es absolutamente impredecible"

Alberto Rey visita Zapeando para hablar sobre un actor que, a pasar de ser muy divertido en pantalla, fuera de ella está considerado como problemático: Bill Murray. El periodista afirma que es "absolutamente impredecible" ya que "las monta". El es famoso por ser problemático, algo que se remonta a sus tiempos en 'Saturday Night Live'. "Allí, una vez, tuvo una discusión con Chevy Chase sobre un guion que acabó a puñetazos", cuenta Rey.

"En una película de los 90, '¿Qué pasa con Bob?', llegó a lanzarle un cenicero a Richard Dreyfuss", explica el periodista, "y el rodaje se tuvo que parar hasta que la productora contrató a un servicio de seguridad para que los separara entre tomas". "En Hollywood están completamente locos", añade.

El actor es un tanto extraño "y hace cosas como esa famosa anécdota de acercarse a alguien en un restaurante, cogerle una patata frita y decirle 'no te van a creer nunca'", explica Alberto, "tiene está cosa divertida". El actor ha protagonizado otros sucesos problemáticos como cuando en 'Atrapado en el tiempo' terminó fatal con su director, Harold Ramis.

Tuvo que se Lucy Liu la que parara los pies al actor. Durante el rodaje de 'Los Ángeles de Charlie' el actor no dejó de criticar a Drew Barrymore y a Cameron Diaz, afirmando que eran muy malas actrices. "Con Lucy Liu fue muchísimo más allá", apunta el periodista, de la que dijo que "ni siquiera era actriz". "Liu pasó a la violencia física y le cruzó la cara", cuenta Alberto. "Menos mal que no estaba Jackie Chan... si no se le pasan todas las ganas", añade Dani Mateo.