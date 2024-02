Alberto Rey visita Zapeando para hablar sobre la carrera de Sigourney Weaver. La actriz estadounidense es ya historia del cine gracias a su papel en la saga 'Alien' donde interpretó a la Teniente Ripley. Un papel muy innovador para la época que demostró que las mujeres también podían ser heroínas de acción.

Alberto Rey no duda al afirmar que, en su opinión, es un premio "merecido y tiene sentido". "Sigourney sí que tiene cierta relación con el cine español", expone, "no solo interpretó a Isabel la Católica en una película de Ridley Scott, sino que ha trabajado también con J.A. Bayona en 'Un monstruo viene a verme'", añade.

La actriz cuenta en su filmografía, además, otra película con dirigida por Rodrigo Cortés. "Es una de mis actrices favoritas porque es una de las que más representa el cine con el que yo me crie, el cine que me hizo amar el cine, y un cine que, de alguna manera, ya no existe", concluye.