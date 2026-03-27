Alberto Rey nos desvela quiénes son los 10 actores más ricos del mundo: "Del 1 al 4 os va a sorprender"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, nos desvela los actores más ricos del mundo, no por su trabajo en sí, sino por su patrimonio. Dale al 'play' de este vídeo para ver este top 10.

En este caso, no hablamos de los actores que más ganan por película, sino de los que tienen mayor patrimonio. ¿Cuál es el top 10 del ranking? Tal como explica en Zapeando nuestro experto en cine, Alberto Rey, hay dos formas de forrarse a lo loco en Hollywood: "Siendo el dueño de tus trabajos, recibiendo derechos y pudiendo venderlos o capitalizando tu fama para vender otras cosas".

"Del puesto 10 al 5 no hay mucha sorpresa, pero los cuatro primeros no creo que nadie pudiera acertarlos", asegura Rey. En el puesto diez está Brad Pitt, con un patrimonio de 600 millones de dólares, principalmente por su trabajo en cine, ya sea como actor o como productor con su empresa 'Plan B'.

En el puesto 9, continúa Rey, está Robert De Niro con 735 millones, a pesar de llevar 60 años en el cine siendo una leyenda. "La mayor parte de esta fortuna es gracias a sus empresas inmobiliarias, restaurantes y hoteles". En el puesto 8, tenemos a George Clooney, quien la mayor parte de sus 750 millones los obtiene vendiendo tequila.

En el puesto 7, está Tom Cruise con 800 millones, también, en su caso, "por su trabajo como actor y productor en franquicias como Misión Imposible o Top Gun. Es probablemente el último contrato de Hollywood que permite hacer eso", explica Rey, de hecho, según la productora "gana más Tom Cruise con las películas que la propia que la propia productora".

El primero que pasa de los 1000 millones de patrimonio es Dwayne Johnson, por la mitad con su productora y la otra mitad con otra empresa de Tequila. En el número 5 millones está Arnold Schwarzenegger, principalmente por sus negocios inmobiliarios. Y el cuarto, seguro que nadie lo conoce, asegura nuestro experto en cine, es Shahrukh Khan, es un actor y productor indio de 60 años está considerado el rey de Bollywood y tiene un patrimonio de 1.150 millones dólares. "Es algo así como el Tom Cruise indio".

El número tres es Jerry Seinfeld, actor productor, guionista, director, "pero sobre todo un tío listísimo, ya que la mayor parte de sus 1.200 millones de patrimonio los ha conseguido con la venta de los derechos de emisión de la comedia por la que se hizo famoso, '"Seinfeld'", explica Rey, recordando que el final de esta serie lo vieron 76 millones de de espectadores: "Vendió los derechos a Netflix por 500 millones y en el paquete también introdujo que le pagaran 100 millones más por un par de especiales de comedia. Y además de eso, cada año solamente de derechos de autor, recibe 60 millones de dólares".

En el top 2 está Tyler Perry, una leyenda del cine que tiene 1.400 millones dólares: "Quizá os suene la cara de verle como secundario irónico en películas como Perdida o No mires arriba, pero su fortuna no lo ha conseguido ahí. El fenómeno de Tyler Perry es un fenómeno no ya solo delimitado a Estados Unidos, sino básicamente a la comunidad afroamericana. Perry es una mezcla de Eddie Murphy, Bill Cosby y Oprah. Película que estrena película que es número uno el primer fin de semana de taquilla, porque muchísimos afroamericanos acuden en masa a verla

Y por último, el esperadísimo top 1, la actriz más rica del mundo, una desconocida para el gran público, Jamie Gertz: "Puede que le suene su cara por Jóvenes ocultos o 16 velas o incluso Twister. Sus 3.200 millones no os ha conseguido interpretando, sino tras casarse con el millonario Tony Ressler, empresario centrado en los deportes, dueño del equipo de la NBA, los Atlanta Hawks y fundador de Apollo Global, un fondo que ha comprado hace poco la mayoría de las acciones del Atlético de Madrid". Ahora, la actriz ha dejado el mundo de la actuación y ahora es embajadora del equipo de la NBA por todo el planeta y se dedica también a labores filantrópicas.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle todas y cada una de las explicaciones que Rey ofrece sobre los actores y cómo no, los divertidos comentarios y bromas de nuestros Zapeadores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.