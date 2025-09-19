Nacho García premia con 100 euros a Loli después de que esta no consiga el bote de 'Tus pintas me suenan'

La concursante no ha conseguido adivinar las profesiones de las tres personas que han aparecido en el juego. A pesar de ello, el zapeador ha decidido que Loli debe llevarse un premio tras su participación.

Zapeando vuelve a celebrar este viernes 'Tus pintas me suenan', su nuevo concurso. En él, una persona escogida de manera aleatoria debe adivinar a qué se dedican tres personas que aparecen en el vídeo por la ropa que llevan. Si aciertan uno pueden ganar 100 euros, si aciertan dos, 200 euros, pero si hacen pleno pueden ganar 900 euros.

En esta ocasión, la mano inocente que escoge al participante es Mónica Cruz. La zapeadora extrae de la urna un sobre que tiene el número nueve. Este corresponde a Loli que, como cuenta, aunque es de Madrid vive en Toledo.

En el primer vídeo aparece Jorge. Como le cuenta a la reportera, no prepara mucho su look para ir a trabajar. Loli puede escoger entre cuatro opciones: peluquero canino, auxiliar de farmacia, creativo publicitario o lotero de doña Manolita. Loli escoge auxiliar de farmacia, pero este desvela que es creativo publicitario.

El siguiente vídeo está protagonizado por Carlos, que lleva un look deportivo. Como explica a la reportera, podría ir con ese look a trabajar. Loli, de nuevo, tiene cuatro opciones para escoger: monitor de rocódromo, acróbata callejero, tramoyista o juez del Tribunal Supremo. La concursante elige monitor de rocódromo, pero Carlos desvela que es acróbata callejero.

Por último, Loli debe adivinar la profesión de Inma. En su caso, cuenta que no podría ir a trabajar con el look que ha escogido y debería cambiarse los pantalones y las sandalias. Inma podría ser visitadora médica, auxiliar administrativa de urbanismo, pescadera o cuidadora de delfines. Antes de que la concursante diga su opción, Nacho García le dice: "Los 100 euros te los voy a dar yo, te voy a hacer un Bizum". Loli escoge pescadera, pero Inma explica que es auxiliar administrativa.

Nacho le repite a Loli que él le dará los 100 euros ya que no ha conseguido llevarse ninguno de los premios, lo que provoca las risas de la concursante. "Eso sí, lo tienes que encontrar por Madrid", comenta Dani Mateo. "No es tan difícil, a partir de la una de la mañana me encuentras fácil", añade García.