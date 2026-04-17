Alberto Rey analiza el remake del cine español, Mi querida señorita, producido por Los Javis: "El reparto de esta película es una cosa increíble"

El experto en cine, Alberto Rey, viene como cada viernes a contarnos los estrenos de la semana, que incluye 'Mi querida señorita', película dirigida por Fernando González Molina (Tres metros sobre el cielo) y producida por Javier Ambrosi y Javier Calvo. En el vídeo, la opinión de nuestro crítico.

Este viernes, se estrena en los cines, un remake de un clásico del cine español de los años 70, pasado por el filtro de 'Los Javis', que son los productores: 'Mi querida señorita', la historia de una mujer que sufre en silencio su intersexualidad, una condición que desconoce, pero que marca su vida y que le hace emprender un viaje para conocerse a sí misma.

El director es Fernando González Molina (Tres metros sobre el cielo) y el reparto lo encabezan Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu o Manu Ríos. Y la pregunta clave para nuestro experto en cine, Alberto Rey: ¿Es un buen remake o no?

"Es muy rara, pero tampoco podría ser de otra manera", afirma Rey. Porque, por un lado, dice, "qué necesidad teníamos de actualizar la película original? Las películas no necesitan actualizaciones, necesitan contexto. Y la tiene. La tenía entonces y la tiene ahora".

Y, por otro lado, "qué mejor manera de hablar de la experiencia intersexual, que es una cosa muy específica, que hacer exactamente lo que han hecho: coger el clásico de Armiñán y darle una vuelta de tuerca", añade Rey, señalando lo que hacen el director y Alana S. Portero, que es la guionista: "Traen la historia de Adela a un Madrid que ellos conocen muy bien, el de los 2000, y lo hacen partiendo la película en dos".

Esto es, "la película tiene dos trozos muy claros y abren muchísimos melones, algunos de los cuales no se gestionan demasiado bien", matiza Rey, otorgando, no obstante, a la película le da 3 'albertitos', pero afirma contundente: "El reparto de esta película es una cosa increíble y hay sorpresas: ojalá a Manu Ríos le den muchos premios por esta película, porque está impresionante en un papel rarísimo".

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