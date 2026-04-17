Pilar Vidal desvela cómo fue su cena en casa de Isabel Preysler: "Fue espectacular, nos fuimos a las 4 de la mañana"

La periodista Pilar Vidal viene con una suculenta historia: ha estado de merienda-cena en casa de la mismísima Isabel Preysler con otros cinco amigos y nos cuenta en Zapeando algunas de las 'exclusivas' de aquel día. ¡Da al 'play' para conocer todos los detalles!

Sí, Pilar Vidal ha estado de merienda-cena en casa de la reina de corazones, Isabel Preysler, y viene a contarnos todo cuanto pasó en aquella mítica casa de Villa Meona. "Éramos cinco. Cenamos espectacular. La estrella Michelín, como dice mi amigo, no se la han quitado todavía. Nos pusimos como el 'kiko'. Nos fuimos a las 04:00. Yo creo que debería montar un karaoke o un bingo o algo".

Pero "¿Isabel aprieta por las noches?", le pregunta Dani Mateo, sorprendido: "Aprieto yo, ella tiene aguante", contesta divertida Pilar Vidal. Y una pregunta más, dice Isabel Forner: "¿Qué hacéis hasta las 04:00? Rajar de los ex como todo el mundo, u os ponéis unos capítulos de 'Tierra lejana'?".

Vidal responde que lo normal, que estuvieron charlando "porque cada uno tiene sus anécdotas y nos hacemos risas" y, por supuesto, dice que allí nadie se queda charlando sin Isabel, esto es, que ella aguanta y todos se van de la casa a la misma hora. Y en relación a esto, una confesión más: asegura que no le importaría quedarse a dormir en su casa: "Ya os dije que yo tengo puesto que si me pasa algo, quiero dormir allí. O si no, en casa de Santiago Segura".

En el vídeo podemos conocer todos los detalles y también su 'enfado' porque no le invitaron a la fiesta de los 20 años de El Intermedio, del gran Wyoming.

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