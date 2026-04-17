VÍDEO | Así es Focu 'ranni, la inédita canción que Rosalía lanza ya en la versión digital de su disco 'Lux'

Focu 'ranni es uno de los tres bonus tracks que solo se podían escuchar en formato de vinilo o en CD, pero desde ya se pueden disfrutar en formato digital: "Esconde varias pullitas y esta vez sí que es a Rauw Alejandro", dice Nacho García.

Rosalía vuelve a ser noticia. Su disco 'Lux' tenía tres bonus tracks, que solo estaban disponibles para los que compraron el formato en vinilo o en CD, pero desde ya se pueden disfrutar en formato digital y uno de ellos es este: Focu 'ranni, una canción donde la cantante se viste de novia para hablar del fin de una historia un tanto turbulenta.

"Rosalía en plan 'Novia a la fuga', pero va en moto más que en caballo. A mí me mola más", confiesa María Gómez. Pero "entre que va de monja en la portada del disco, el confesionario de los conciertos y ahora vestida de novia por la Iglesia, el papa le va a tener que poner una medalla a la católica del año", bromea Miki Nadal, a lo que Dani Mateo confiesa: "Tengo que decir de verdad, y sé que no le interesa a nadie, pero yo soy más de la época 'motomami' que esta de Lux". Isabel Forner, en cambio, discrepa: "La Rosalía original es esta".

Además, confiesa: "Estuve en el concierto y de verdad que es una obra de arte. O sea, de verdad. Es como estar viendo a la Mona Lisa en el Louvre y te está mirando todo el rato a ti".

Pero vayamos ya con la letra de la canción, que, como afirma Nacho García, "esconde varias pullitas y esta vez sí que es a Rauw Alejandro, al que le tienen que estar pitando los oídos. Le tiene que estar saliendo sangre". Recordemos que "Rauw Alejandro y Rosalía se iban a casar y que la boda se canceló, ¿verdad? Pues atentos a este trozo de la canción", muestra Nacho García dando paso a esta letra:

"Ya yo me solté la coleta, quería ir de blanco y fui de violeta, la arena que en tus manos la sujetas, resbala de tus puños si la aprietas...". Según analiza García, "viene a decir que se ha librado de ti, que ha cambiado el blanco de la boda por el violeta del feminismo, a no ser que se quiera casar de violeta, que entonces sería una boda, no sería una boda por la iglesia, habría sido una boda pitufa".

En el vídeo podemos ver más extractos de la canción, así como los comentarios de nuestros queridos zapeadores.

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