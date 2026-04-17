Críticas a Trump, actuaciones estelares, mensaje al Congreso... así celebró El Gran Wyoming los 20 años de gamberrismo y compromiso de El Intermedio

Los detalles Con más de tres millones de espectadores únicos y un 10,2 de cuota de pantalla, el especial logró su mejor dato en cuatro años.

El Gran Wyoming celebró este jueves dos décadas de gamberrismo y de compromiso con los espectadores a golpe de sotana y con papamóvil incluido.

El presentador aprovechó la ocasión para marcar territorio fuera de España. "Al frente del Gobierno que rige el mundo se encuentra un personaje que apoya el exterminio de miles de ciudadanos", afirmó El Gran Wyoming, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, también lanzó un mensaje a nivel nacional, reconociendo que una medida que él haría "inmediatamente sería expulsar del Congreso de los Diputados a los que no tengan la educación elemental".

Con más de tres millones de espectadores únicos y un 10,2 de cuota de pantalla, el especial logró su mejor dato en cuatro años.

Entre intermedio e intermedio, el programa contó con actuaciones estelares, como la de Kiko Veneno o Víctor Manuel y Ana Belén, quienes pusieron color a una noche que El Gran Wyoming cerró con una promesa, la de "seguir contando la verdad durante otros 20 años más".

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