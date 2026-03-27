Alberto Rey analiza la película 'Altas capacidades': "Me flipa la premisa, es casi como un Berlanga moderno"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, valora en este vídeo la última película de Víctor García León, que escribe junto a Borja Cobeaga, el guionista de 'Ocho apellidos vascos' y de la serie 'No me gusta conducir'.

'Altas capacidades' es uno de los estrenos nacionales de la semana, una comedia española que narra la historia de una pareja de clase media que quiere matricular a su hijo en un colegio de élite con todos los sacrificios económicos y morales que ello les va a suponer. La dirige Víctor García León y la escribe junto a Borja Cobeaga, el guionista de 'Ocho apellidos vascos' o de la serie 'No me gusta conducir'.

Le preguntamos a nuestro experto en cine, Alberto Rey, qué le ha parecido. Su análisis es claro: "Me flipa la premisa de esta película. Es una premisa muy divertida y también muy adulta. Es casi como un Berlanga moderno. Es verdad que me parece que termina un poco bandurria, que la película no sabe dónde ir".

Ahora bien, "esto es un poco como Woody Allen en tiempos, cualquier película o cualquier serie que escriba Borja Cobeaga yo la voy a ver, yo estoy ahí. Eso es así", sentencia Rey, señalando otro 'hallazgo' de esta película: Juan Diego Botto haciendo de pijo y villano: "Es una especie de villano cotidiano, súper reconocible que Cobeaga ya ha utilizado en Los Aitas y en No me gusta conducir. Tiene ahora Cobeaga esta fase villana que es hipnótica", señala Rey, quien, finalmente, le otorga a 'Altas capacidades' '3 albertitos'.

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