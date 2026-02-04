Kim Kardashian inaugura su 'pop up' en París con aparición de Vinicius

Kim Kardashian ha inaugurado su 'pop up' en París, donde estará disponible del 3 al 8 de febrero y en la que ha presentado su colaboración con Nike.

Kim Kardashian vuelve a ser noticia tras volver a publicar imágenes en París en la inauguración de su 'pop up', que estará disponible del 3 al 8 de febrero. Además, en este evento ha presentado su colaboración con Nike.

"Vemos cómo ella misma muestra algunos de los productos e, incluso, ha hecho clases de yoga y diferentes actividades", explica Tatiana Arús, que destaca la presencia del futbolista del Real Madrid Vinicius: "De hecho, ellos ya habían posado anteriormente en su visita a Madrid, donde estuvo compartiendo cena y en su casa".

"Por cierto, ¿no os recuerda Vinivius a Lucien, el personaje de Emily in Paris?", pregunta Tatiana Arús en el plató, donde los colaboradores le dan la razón.

Kim Kardashian posa con la lencería de su marca

Por otro lado, Alfonso Arús cree que Kim Kardashian "está un poco celosa" tras el éxito de la marca de lencería de Sydney Sweeney. "Está tomando nota y ha posado ella también con su colección de lencería", destaca el presentador de Aruser@s en este vídeo.