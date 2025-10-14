Tesoro o Cacharro
El poder de la 'Black Lotus': así reaccionan María José y Sonsoles al perder 50.000 euros por una carta Magic
Una Black Lotus, la carta más cara de toda la historia de Magic, ha sido la gran protagonista de la noche en Tesoro o Cacharro. En este vídeo puede ver la sorpresa de las concusantes tras perder el premio gordo.
"Veo que primero marcáis lo que más desconocéis", bromea Iñaki López, tras ver cómo María José y Sonsoles deciden conocer lo que esconde la carta presente entre los objetos de Tesoro o Cacharro.
Marc Flotats, experto en antigüedades, advierte que se enfrentan ante una Black Lotus, la carta más cara de toda la historia de Magic. "Es un juego con más de 6 millones de jugadores en todo el mundo inventado por un profesor de matemáticas y se trata de una redición firmada por él", remarca el especialista.
"Mi nieto colecciona cartas Pokémon y las hay que cuestan 200 euros", argumenta Sonsoles, cuando María José le advierte: "No creo que esto sea lo mismo que sus cartas".
"Lo que es verdad es que no tiene pinta de valer 50.000, ¿se les ha ido la pinza?", pregunta Sonsoles a su compañera, quien no se espera el verdadero valor de la carta.
En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la reacción de las concursantes tras desvelar su coste y ver que han perdido los 50.000 euros.
