Tener el estómago lleno nos deja, cada vez más, los bolsillos vacíos. Según un estudio de Hostelería España, los últimos seis años el precio del menú del día se ha incrementado un 9%. Así, el precio medio se sitúa en 12'80 euros, siendo más caro, por supuesto, en Madrid y Barcelona. Tomando estos datos de referencia, sorprende encontrarse con un restaurante en Parla que lo ofrece a 3'50 euros.

El restaurante se llama 'El bocata' y se vanagloria de ser el más barato de España. "Quiero saber qué es lo que dan para que le salgan rentables esos precios", afirma Alberto Chicote, que se desplaza hasta el establecimiento junto al equipo de ¿Te lo vas a comer? para conocer en persona a su dueño, Carlos Moreno. Para el hostelero, esta oferta se basa en un método "muy sencillo". La clave está en "comprar cantidad directamente a la fábrica" para "negociar con ellos buenos precios", indica.

Pero aún así al famoso chef no le cuadran las cuentas. "Esto ya lo hace mucha gente que sirve colectividades", le responde. "Pues no comprará muy bien", dice el empresario con contundencia. "Comprar mejor, en cantidades y con pago al contado", es la fórmula mágica.

Diariamente, Moreno acoge a cientos de clientes. "Ayer vinieron 354", rememora. "¿Y te salen las cuentas para poder pagar el local, personal...? ¿Sí?", Chicote no se lo puede creer. "Yo vendo desayunos, copas... entonces, haces un conjunto con todo y al final sí renta", detalla.

Para acabar de convencerle, el propietario le enseña cuáles son los costes de lo que compra. "Si te cuesta un máximo de 2 euros y lo vendes a 3,5, el coste del producto está por encima del 50% y eso es el desastre absoluto para cualquier negocio que se plantee. Además, tienes un coste de personal y no está precisamente barato, gastos generales... No sé de dónde sale el beneficio, a no ser que salga de algún otro lado. Con un coste de 2 euros, no deberías vender por debajo de 6. El seguro cuesta, la luz cuesta, tiene que haber algo raro para que salga rentable", argumenta con claridad.

(*) El contendido al que hace referencia este artículo pertenece a un programa de ¿Te lo vas a comer? emitido en julio de 2023.