"La cocina fuera también la usamos como bar", decía una empresaria a una redactora de ¿Te lo vas a comer? que se hizo pasar por una potencial cliente de su catering. Armada con una cámara oculta, se adentró en 2018 en las 'tripas' de esta peculiar cocina que ofrecía este servicio gastronómico de manera totalmente ilegal.

Las imágenes captadas no dejaron lugar a dudas: las instalaciones de este catering ilegal no eran las adecuadas y difícilmente podrían pasar una inspección de Sanidad, por no hablar de las condiciones en las que tenía a sus trabajadores. "O sea, que estos son tus pinches de cocina", le preguntaba la investigadora. "¿Vosotros pasáis aquí todo el verano?", quería saber.

Los jóvenes empleados tenían 20 años en el momento de la grabación de este programa y confirmaron que cocinaban a cambio de un alojamiento. "Ayudáis y podéis dormir aquí".

"Es evidente que esta cocina no está homologada para hacer un servicio de catering", comentaba Alberto Chicote.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 emitido en laSexta.