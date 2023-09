En la temporada pasada de Te lo vas a comer, Alberto Chicote investigó sobre los catering de bodas. El chef habló con un camarero de caterings de eventos que desveló todas las prácticas poco éticas que se llevaban a cabo en este sector.

"Antes del evento, mis compañeros se encontraron carne con gusanos. La idea de nuestro profesor de hostelería, el que nos contrataba, fue 'quita lo de arriba, que lo de abajo no tiene gusanos, y con esto ya lo hacemos, porque no está toda contaminada'". "Jo-der. Me dejas de piedra, ¿eh?", aseguró alucinado Alberto Chicote. Pero no fue lo único que sorprendió a Chicote. Descubre el resto en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2023.