Alberto Chicote acudió a comisaría para denunciar que Reduslim tras usarsu imagenpara anunciar sus pastillas adelgazantes. Allí habló con Juan José Castro, jefe de sección de Consumo de Policía Nacional. "De repente me he convertido en un prescriptor de unas pastillas que nunca he probado y de las que nunca he hablado", afirmó el exitoso chef.

Castro explicó a Alberto Chicote que el objetivo de esa marca era usar su imagen porque es un referente y da confianza a los posibles clientes. Además, el jefe de sección de Consumo de Policía Nacional aconsejó al presentador que lo primero que debía hacer es "desmentirlo para que nadie corra riesgos de comprar esos productos" y, después, ponerlo en conocimiento de la Policía. "Nosotros cogemos el producto y lo mandamos analizar", señaló Castro. "Yo no sé qué contiene esto, ya no me fío de los contenidos que dice que tiene", afirmó Chicote, quien se mostró muy indignado: "Hostia, que están poniendo mi nombre a un producto que se puede llevar por delante a alguien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.