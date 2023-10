El equipo de 'Te lo vas a comer' investigaba en el año 2020 la mala práctica de reetiquetar alimentos para poder venderlos bajo la nomenclatura de 'Origen España'. Para ello, Alberto Chicote quiso entrevistarse con Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo rural de la Junta de Andalucía, pero no consiguió una audiencia privada, pues fue rechazada por "motivos de agenda".

Para superar este escollo, el chef acudió a una comparecencia pública de la política andaluza micrófono en mano. Allí la abordó con sus preguntas. "Me hubiese gustado mantener esta entrevista en privado, pero como nos ha denegado en varias ocasiones esta petición...", se quejaba el presentador de este formato.

"Con respecto al tema del reetiquetado que tanto se está hablando ahora, hay 6 empresas investigadas y no sabemos cuáles son. ¿No cree que sería positivo saber cuáles son para que no haya esos linchamientos que hemos visto a gente que está haciendo importaciones de producto y no tenemos constancia de si reetiquetan?". La consejera consideraba que los funcionarios ocupados del caso no habían visto oportuno abrir aún esos expedientes, pero recalcaba que, desde que el Partido Popular había llegado al gobierno de la Junta de Andalucía, se había doblado la inspección. "Ustedes tienen los recursos y la obligación", destacaba Chicote ante su contestación un tanto airada.

La consejera no quiso responder a ninguna pregunta más y se marchó dejando al chef con la palabra en la boca, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas. "Esto es lo que hay", decía él con resignación.

(*) Este contenido hace referencia a una entrega de ¿Te lo vas a comer? emitida por primera vez en el año 2020.