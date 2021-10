Alberto Chicote va a una carnicería después de haber pedido online las hamburguesas de Kobe que venden. Al comprobar con el carnicero Àlex Castany que no saben igual que unas de Kobe certificadas, el chef quiere conocer las explicaciones que dan y saber si realmente la carne de Kobe que venden es certificada.

Al llegar, los empleados reconocen a Chicote y preparan su pedido. Cuando este les dice si tienen certificado la carne que le están vendiendo como Kobe, el empleado acaba diciendo que no lo es y que ha debido haber un problema con el etiquetado: "Es la segunda vez que nos pasa", asegura Chicote.

Según lo que ha comprobado el equipo de Te lo vas a comer, etiquetaban el producto así sabiendo lo que hacían: "Ya se lo he dicho muchas veces y me ha dicho que lo vendamos así", asegura otro empleado refiriéndose a su jefe.

Y por lo visto no es lo único que venden de forma fraudulenta: "También vendíamos buey que no era buey y hasta que no ha llegado Sanidad y se lo ha dicho no ha cambiado el nombre".