Polémica en Jumilla
Zaida Cantera: "Vox ha torcido el brazo al PP con una iniciativa completamente racista que quieren maquillar"
La exdiputada del PSOE, en laSexta Xplica, ha afirmado que con lo sucedido en Jumilla "el PP ha demostrado que si necesita a Vox para gobernar las palabras de Feijóo no valen de nada".
Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, ha estado en laSexta Xplica para hablar del veto del PP y de Vox a los actos islámicos en Jumilla. Para quien fuese militar, "el PP ha demostrado que si para gobernar necesita a Vox las palabras de Feijóo no valen de nada".
"Lo estamos viendo en las comunidades autónomas en las que necesitan a Vox. Vox ha torcido el brazo al PP con una iniciativa completamente racista que quieren maquillar con lo de regular el acto de un polideportivo", explica.
E insiste: "¿Lo tienen que hacer justo ahora, cuando están en el acto del rezo? ¿No podía ser en otro momento? No, es una excusa".
"Hubo una moción similar en Murcia y el PP votó que no. Escuchamos a sus concejales decir que era racista. ¿Por qué votan sí en un lado y no en otro? Porque si lo necesitan no tienen inconveniente", concluye.