La sindicalista, tajante
Afra Blanco: "Vamos a tener pensiones, no tanto por los cojones de unos sino por los ovarios de todas"
En sus palabras en laSexta Xplica, Afra Blanco ha dejado abierto el debate de si estas pensiones van a ser públicas o privadas.
Afra Blanco ha sido muy clara a la hora de hablar de las pensiones. La sindicalista, ante las dudas sobre si se van a cobrar o no que han sembrado algunos influencers en redes sociales, deja claro que sí va a seguir habiendo.
"Sí vamos a tener pensiones. Esto es cíclico. Dios me oiga no, Dios nos oiga en la reivindicación de los trabajadores que seremos quienes defendamos el sistema público de pensiones", dice.
Y sigue: "Aquí nadie nos regala nada. A ustedes les decían que no iba a tener pensión y a nosotros también, pero las tendremos".
El motivo que da, el siguiente: "No va a ser tanto por los cojones de unos sino por los ovarios de todas".
"El debate es si esto va a ser público o si va a ser privado", ha dicho la sindicalista para concluir.