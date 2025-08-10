Las palabras de un camarero en paro que vive con su abuela: "Sin su pensión estaría bajo un puente"

En sus palabras, Miguel Martín ha sido además muy crítico con los jóvenes influencers antipensiones: "Se les debería caer la cara de vergüenza".

Miguel Martín, camarero actualmente en paro, ha estado en laSexta Xplica para hablar de las pensiones. Para hablar, en concreto, de su caso. Porque vive con su abuela. Porque vive, como dice, de la pensión que ella está cobrando.

"Vivo con mi abuela. El principal ingreso es su pensión. Si no fuera por ella no sé dónde estaría... Vamos, bajo un puente", ha dicho en el programa.

Y es que es ella quien sostiene todo: "Tiene un papel fundamental en la economía familiar. Se ocupa de la compra. Yo limpio la casa, la organizo... pero a la hora de cocinar es ella quien manda porque es quien pone el dinero".

Martín ha sido muy claro con esos influencers que critican el sistema de pensiones: "Se les debería caer la cara de vergüenza. Ese no es el principal problema de este país".