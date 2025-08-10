Monrosi, tajante con Juan Carlos I: "De exilio nada, es un señor que está fugado"

El periodista, en laSexta Xplica, ha comparado al emérito con Carles Puigdemont y considera que los dos son "fugados". "Cuidado con las palabras", dice.

José Enrique Monrosi ha realizado una clara afirmación sobre la situación que atraviesa Juan Carlos I. El periodista, en laSexta Xplica, ha matizado la expresión "exiliado" usada en la mesa del programa para referirse al emérito. "Es un fugado", dice.

"Hay que tener cuidado con el vocabulario. De exilio nada, eso va para los que huyeron de una dictadura. Este es un señor que está fugado de la justicia para no asumir sus responsabilidades. Ojo con las palabras", dice.

Y compara su caso con el de Puigdemont: "¿Crees que él es un exiliado? Ah, el no pero el otro sí. Los dos son fugados".

Porque Monrosi apunta algo sobre la figura del emérito: "Que se haya demostrado que es un corrupto no invalida que en su trayectoria haya tenido algunas luces. Todos, hasta sin querer, las tienen".

"Pero si impugno la idea de que los españoles somos un pueblo menor de edad y que se nos dan las cosas hechas. Que hubo unos padres de la democracia y que los años de progreso son por Juan Carlos I", concluye.