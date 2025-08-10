La aplaudida reflexión de una jubilada sobre las pensiones: "Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es antidemocrático"

Maribel Mesón ha sido muy crítica por las "difamaciones y calumnias" sobre este tema. "No se puede ser tan ambiguo y tan falso para decir que no vamos a tener pensiones", afirma.

Maribel Mesón, jubilada, ha defendido el sistema de pensiones en laSexta Xplica. En sus palabras, ha recordado que cuando ella tenía 20 años le dijeron que no iba a tener y que, después de 40 años, sí has la tenido.

"La difamación y la calumnia están a la orden del día. No se puede ser tan ambiguo y a la vez tan falso para decir que no vamos a tener pensiones", ha dicho en el programa.

Y apunta a la Constitución: "Dice que los poderes públicos van a garantizar pensiones actualizadas para la economía de los ciudadanos de la tercera edad. Queremos que se blinden en el artículo 1 y 2 para que sea real".

"Lo necesitamos, no solo los mayores sino también la gente joven", expresa, para afirmar que con Rajoy se fueron "25.000 millones de la caja de las pensiones".

Para terminar, ha dejado una reflexión aplaudida por los asistentes al plató de laSexta Xplica: "Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es un país antidemocrático y sin futuro".