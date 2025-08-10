Zaida Cantera, sobre la "barbarie" de Israel en Gaza: "Se ha usado el equivalente a cuatro bombas nucleares"

La exdiputada del PSOE ha denunciado en laSexta Xplica que "nuestros hijos nos señalarán como cómplices de la barbarie que estamos viendo televisada, porque esto lleva mucho tiempo ocurriendo".

La exmilitar y exdiputada del PSOE Zaida Cantera ha destacado en laSexta Xplica que lo que está ocurriendo en Gaza es "una barbarie".

"Lo que estamos viendo es que se ha utilizado el equivalente a más de cuatro bombas nucleares en un espacio de terreno muy inferior al de Hiroshima con millones de personas", asegura Cantera en el contexo de una guerra sin precedentes entre Israel y Hamás.

Miles de personas mueren cada día asesinados o por desnutrición, entre otras razones, en territorio palestino y muchos otros resultan heridos. Sin embargo, hay heridas que, según la exmilitar, no podrán curarse con el paso del tiempo.

"No vemos los efectos de la radioactividad, pero veremos algo que los profesionales en medicina dicen que es mucho peor. A pesar de que ahora msismo reaccionemos para acabar con esta hambruna, las secuelas generacionales psicológicas y físicas sobre toda la población palestina van a permanecer ahí".

"Nuestros hijos nos señalarán como cómplices de la barbarie que estamos viendo televisada, porque esto lleva mucho tiempo ocurriendo. Se les somete al exterminio como tiro al plato", sentencia.