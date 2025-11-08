Wyoming, muy claro con Mazón: "Que con 229 muertos esté echando balones fuera es un disparate"

El presentador de El Intermedio ha analizado la salida a medias de Carlos Mazón de la Generalitat explicando que lo que ha hecho el expresidente se llama "vamos a pillar el turrón".

Carlos Mazón anunció este lunes su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Ahora bien, no abandona su acta de diputado en una acción que Wyoming ha denominado "vamos a pillar el turrón" durante su entrevista en laSexta Xplica.

"Este señor ha estirado todo lo que ha podido, porque según tengo entendido, tiene derecho a despacho, dos asesores, chófer y un sueldo. Creo que se lo ha montado bastante bien", ha señalado.

Wyoming ha insistido en que el expresident sigue sin asumir responsabilidades por su gestión el día de la DANA: "Este señor, con 229 muertos encima de la mesa, que esté todavía echando balones fuera, culpando a la Aemet… es que es todo un disparate".

Ahora bien, el presentador de El Intermedio ha aseverado que le "da igual" la dimisión de Mazón: "Si tiene 160 tíos detrás que el mismo día del funeral se ponen de pie y le están aplaudiendo minutos y minutos. El que se ponga ahí es igual que él. Este es el drama. Gente absolutamente amoral. ¿No hay nadie allí que diga 'esto me parece mal'?".

