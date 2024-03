La acusación de fraude fiscal y falsedad documental contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso centra parte del debate en laSexta Xplica, donde Celia Villalobos sale en defensa de su compañera de partido y también de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, después de que este amenazara con "triturar" a 'elDiario.es' y señalara directamente periodistas que informaban sobre el caso.

"A mí ese lenguaje no me gusta", reconoce la exdiputada 'popular', que conoce a Rodríguez desde hace "muchísimos años" y le define como "un magnífico profesional que de vez en cuando se encabrona demasiado, no reflexiona las cosas o cree que está hablando con una amiga y está hablando con una periodista".

Algo, asevera, que "es un error gravísimo". "Aunque sea tu hermana la periodista, no confíes que va a mantenerse en silencio", remacha Villalobos, cuya intervención sobre este asunto puedes escuchar en el vídeo sobre estas líneas.