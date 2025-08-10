Un Doctor en Finanzas niega que exista una hucha de las pensiones: "El agujero cada año es de 40.000 millones"

El experto Luis Garvía, ha hablado en laSexta Xplica sobre las pensiones y ha explicado que en España existe "un sistema de reparto" por lo que "todo lo que entra, tiene que salir". Asimismo, destaca que este sistema es "deficitario".

El Doctor en Finanzas de ICADE, Luis Garvía, ha hablado en laSexta Xplica sobre las pensiones y ha explicado que en España existe "un sistema de reparto" por lo que "todo lo que entra por un lado, tiene que salir".

"Hasta 2008-2009 entraba en el sistema más de lo que salía. Desde 2010, está saliendo menos que lo que entra. La hucha de las pensiones que existía entonces se ha ido vaciando poco a poco", añade.

Asimismo, destaca que el sistema es "deficitario" y que "la hucha de las pensones no existe porque cada año se pagan vía impuestos miles de millones": "El agujero cada año es de 40-45 mil millones de euros".

"En España hay 10,3 millones pensiones pero pensionistas hay 9,3. Es decir, un millón de pensionistas cobran dos pensiones", revela.