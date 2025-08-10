Ahora

Pensiones en España

Un Doctor en Finanzas niega que exista una hucha de las pensiones: "El agujero cada año es de 40.000 millones"

El experto Luis Garvía, ha hablado en laSexta Xplica sobre las pensiones y ha explicado que en España existe "un sistema de reparto" por lo que "todo lo que entra, tiene que salir". Asimismo, destaca que este sistema es "deficitario".

XPLICA PENSIONES

El Doctor en Finanzas de ICADE, Luis Garvía, ha hablado en laSexta Xplica sobre las pensiones y ha explicado que en España existe "un sistema de reparto" por lo que "todo lo que entra por un lado, tiene que salir".

"Hasta 2008-2009 entraba en el sistema más de lo que salía. Desde 2010, está saliendo menos que lo que entra. La hucha de las pensiones que existía entonces se ha ido vaciando poco a poco", añade.

Asimismo, destaca que el sistema es "deficitario" y que "la hucha de las pensones no existe porque cada año se pagan vía impuestos miles de millones": "El agujero cada año es de 40-45 mil millones de euros".

"En España hay 10,3 millones pensiones pero pensionistas hay 9,3. Es decir, un millón de pensionistas cobran dos pensiones", revela.

Las 6 de laSexta

  1. Europa pide que la voz de Ucrania sea escuchada y cierra filas junto a Zelenski: "El camino hacia la paz no puede decidirse sin ellos"
  2. Una ayuda que mata: mueren tres palestinos aplastados por palés de comida lanzados desde el aire
  3. El sindicato de técnicos de Hacienda pide investigar a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal
  4. La ola de calor más larga desde 2022 deja a 44 provincias en aviso este domingo
  5. "Objetivo cumplido": así fue el Pleno más tenso de Jumilla en el que se decidió vetar celebraciones islámicas
  6. Las personas LGTBIQ+ con discapacidad reclaman su derecho a desear y ser deseados: "La gente piensa que eres asexual"