Una ingeniera financiera califica de "insostenible" el sistema de pensiones: "Hay 10,3 millones"

Gisela Turazzini, ingeniera financiera, analiza el sistema de pensiones español y lo critica duramente. Destaca la difícil situación de los autónomos y trabajadores, a quienes considera víctimas de un sistema injusto y poco sostenible.

En este vídeo de laSexta Xplica, Gisela Turazzini, ingeniera financiera, comparte su opinión sobre el sistema de pensiones actual en España, al que critica de forma contundente.

"Los pensionistas no son culpables, son víctimas de un sistema absolutamente insostenible como el sistema de pensiones de reparto", señala Turazzini.

Además, comenta que en España hay tres millones de autónomos que pagan impuestos, incluso sin ingresos, sin privilegios ni red de seguridad, pero con todas las obligaciones, frente a 10,3 millones de pensiones.

"España no es un país de rentistas ni empresarios. Es un país de trabajadores y autónomos que, para mí, están siendo estafados", afirma Turazzini, quien asegura que "el Estado no se preocupa por ellos".