José Manuel Portal, médico de urgencias: "Hablar de falsas bajas médicas señala indirectamente a los sanitarios"

El contexto El facultativo defiende que la mayoría de las bajas responden a problemas reales de salud y apunta a la saturación del sistema sanitario como una de las causas de las demoras.

El debate sobre el absentismo laboral y las bajas médicas ha llegado a laSexta Xplica con la intervención de José Manuel Portal, médico de urgencias, después de que Alberto Núñez Feijóo calificara el absentismo como un "cáncer" durante un acto en Bilbao.

Portal ha defendido la labor de los profesionales sanitarios y rechazado el concepto de "falsas bajas médicas", al considerar que pone en duda el trabajo de los médicos que las conceden: "El término falsas bajas médicas me parece totalmente incorrecto, porque de forma indirecta nos está señalando a nosotros como partícipes de ese fraude, y no es así".

Asimismo, ha recordado que dar una baja médica implica una valoración profesional y que los médicos disponen de un tiempo reducido en consulta para evaluar el estado de salud de los pacientes: "Tenemos entre cinco o 10 minutos para hacer un acto clínico de verificar el estado de salud del paciente y realmente realizar el acto de la baja médica".

El médico ha situado parte del problema en el funcionamiento del sistema sanitario y en los tiempos necesarios para llegar a un diagnóstico. Según explica, una parte importante de las bajas están relacionadas con enfermedades musculoesqueléticas, como dolores de espalda o cuello, procesos que pueden requerir pruebas diagnósticas que tardan meses en realizarse.

"La medicina no es una ciencia exacta", afirma Portal, quien explica que una prueba de imagen no siempre refleja la intensidad del dolor que sufre un paciente: "Puedes tener una resonancia catastrófica y el paciente no tener dolor y viceversa, pruebas normales y el paciente tener un dolor incapacitante".

Además, ha destacado que problemas como el dolor crónico o la ansiedad no siempre pueden medirse de forma objetiva y requieren una valoración clínica.

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