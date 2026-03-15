Ahora

Guerra en Oriente Medio

Una transportista afirma que tendrá que hacer un ERTE en 15 días si todo sigue igual: "Tengo que comer"

Sonia Brañas ha estado en laSexta Xplica, donde ha dicho que los márgenes son "tan reducidos" que no ha podido "ni dar un precio al cliente": "Mi camión se va a tener que quedar parado en casa".

Sonia Brañas, transportista

Sonia Brañas, transportista, ha estado en laSexta Xplica para hablar de cómo está afectando a su sector la guerra en Oriente Medio. "El transporte es tan esencial como el campo", ha expuesto.

"Estamos en un momento en el que los márgenes son tan reducidos que no he podido ni dar un precio al cliente de lo que va a costar mi servicio. Los márgenes no es que sean pequeños, es que son mínimos", ha compartido.

En ese sentido, y ante la respuesta de Afra Blanco, Brañas ha afirmado que tendrá que hacer "un ERTE si nada cambia en 15 días".

"Mi camión se va a tener que quedar parado en casa porque no tengo manera de reducir más el coste. Tengo que comer", ha expresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos semanas de guerra en Oriente Medio sin solución a la vista: Ormuz centra las miradas de un conflicto que pone en jaque la economía global
  2. EEUU realiza "uno de los bombardeos más poderosos" en la isla de Kharg, estratégico punto del petróleo de Irán
  3. Los candidatos de Castilla y León pasan la jornada de reflexión con familiares y amigos a las puertas de unos comicios claves
  4. El juez decreta el levantamiento del secreto de sumario en el caso de Francisca Cadenas
  5. La desesperación de los pacientes que esperan hasta un año para ver al dermatólogo: "He llegado a pensar que no llego al médico"
  6. Muere la icónica actriz Gemma Cuervo a los 91 años