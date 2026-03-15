Una transportista afirma que tendrá que hacer un ERTE en 15 días si todo sigue igual: "Tengo que comer"

Sonia Brañas ha estado en laSexta Xplica, donde ha dicho que los márgenes son "tan reducidos" que no ha podido "ni dar un precio al cliente": "Mi camión se va a tener que quedar parado en casa".

Sonia Brañas, transportista, ha estado en laSexta Xplica para hablar de cómo está afectando a su sector la guerra en Oriente Medio. "El transporte es tan esencial como el campo", ha expuesto.

"Estamos en un momento en el que los márgenes son tan reducidos que no he podido ni dar un precio al cliente de lo que va a costar mi servicio. Los márgenes no es que sean pequeños, es que son mínimos", ha compartido.

En ese sentido, y ante la respuesta de Afra Blanco, Brañas ha afirmado que tendrá que hacer "un ERTE si nada cambia en 15 días".

"Mi camión se va a tener que quedar parado en casa porque no tengo manera de reducir más el coste. Tengo que comer", ha expresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.