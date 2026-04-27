Afra Blanco afirma al PP que "los salarios tienen que subir con la inflación": "Si estáis de acuerdo, convenced a la CEOE"

"Los salarios tienen que estar por encima de la inflación y hay que ganar cada año poder adquisitivo", destaca Afra Blanco, a Jon Echevarría, de Nuevas Generaciones del PP.

Afra Blanco destaca en el plató de laSexta Xplica que "los salarios no aumentan con la inflación" cuando "deberían aumentar". "Ese es el gran problema", insiste la sindicalista, que destaca que "los salarios deben crecer con la inflación para no perder poder adquisitivo cada año". Además, Afra también señala que "los salarios tienen que aumentar por encima de la inflación": "Esta semana mucha gente ha descubierto que ha perdido mucho poder adquisitivo y hay que recuperarlo".

"Y no solo recuperarlo sino que hay que ganar cada año poder adquisitivo", destaca Afra Blanco, que pregunta a Jon Echevarría, de Nuevas Generaciones del PP, si el Partido Popular está de acuerdo. Ante la confirmación de Echevarría de que el PP está de acuerdo con que los salarios deben estar por encima de la inflación y que cada año se debe ganar poder adquisitivo, Afra Blanco responde tajante: "Bien, pues convenced a la CEOE, que no lo tiene claro".

Por otro lado, Afra Blanco destaca que "mucha gente ha descubierto que el esfuerzo del capital es muy inferior al esfuerzo que las rentas del trabajo tienen". "Hay mucha gente que ha entendido que hay ciertas rentas del trabajo que podrían aliviarse y trasladarse a ciertas rentas del capital", señala Afra, que destaca que se le ocurren "algunas viendo a algunos de los invitados" de laSexta Xplica.

Por último, la colaboradora destaca que "viene siendo hora de una reforma fiscal integral": "Pero, ojo de loca no se equivoca y creo que en esto por mucho que nos diga Jon que está de acuerdo, el PP no lo está". Y es que Afra Blanco recuerda que "estamos hablando del SMI y solo dos presidentes en democracia han hecho perder poder adquisitivo al salario mínimo interprofesional y, sorpresa, han sido del PP, Aznar y Rajoy".

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