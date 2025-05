El 'tirón de orejas' de una joven sobre la reducción de jornada: "¿Por qué no somos capaces de debatir de manera civilizada en vez de gritarnos?"

Elsa Arnáiz no entiende las malas maneras para debatir sobre la reducción de jornada, ni las excusas para implementarla. Y más, teniéndolo todo a favor: "Hay previsión de crecimiento y tenemos a la IA, ¿qué más queremos para abrir este debate?".

Elsa Arnáiz, responsable de 'Talento para el futuro', reflexiona en laSexta Xplica sobre los debates que está provocando la reducción de jornada, de 40 a 37,5 horas semanales, y las consecuencias de las mismas, especialmente en el plató del programa, donde se alzan las voces contrarias sobre esta medida propuesta por el ministerio de Trabajo.

"Estamos diciendo que esto va a destruir España o que si es una tontería porque es muy poco tiempo. Entonces no entiendo el debate estéril que hay", defiende la joven, que se agarra a las "previsiones de crecimiento y a la IA" para implementar la reducción. "¿Qué más queremos para abrir este debate?", se pregunta.

"En Francia, por ejemplo, ya tienen las 35 horas desde 1998, por eso no entiendo por qué no somos capaces de debatir de manera civilizada y no estar gritándonos", espeta, dando un tirón de orejas a los asistentes al plató del programa.

"¿Para qué votamos? Para tener representantes que negocien", concluye su intervención, que puedes escuchar al completo en el vídeo principal de la noticia.