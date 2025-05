Luis Castillo, presidente de la APHA: "La reducción de jornada va a perjudicar al trabajador"

El hotelero defiende que la "principal demanda" de los trabajadores no es la reducción de jornada, sino "el salario. Aparte, a las pymes les va a suponer un "sobrecoste": "El taxista que me ha traído al programa es autónomo con un trabajador. Él va a a hacer que su trabajador haga 37,5 horas, pero él tendrá que trabajar 42.5".

Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), reflexiona en laSexta Xplica sobre a quién le va a perjudicar más la reducción de jornada propuesta por el ministerio de Trabajo, y con la que pretenden que las horas laborales se reduzcan de 40 a 37,5 semanales.

"Esta no es la principal demanda del trabajador, es el salario", defiende el empresario, que asegura que se trata de "una reforma sin consenso, que va a perjudicar claramente al trabajador". "No hay que olvidar que las pymes son el 98% y que hay 1.600.000 empresas que no tienen un solo trabajador", agrega.

En relación a esta afirmación, Castillo pone como ejemplo al taxista que le llevó esa noche al programa. "He aprendido más con él que preparándome para las intervenciones. El taxista es autónomo con un trabajador y me ha dicho que no pasa nada, que su trabajador va a trabajar 37,5 y él 42,5 horas", agrega, ya que, en su opinión, a los pequeños empresarios la reducción les va a suponer un roto en sus cuentas y en sus horarios.

Por otro lado, a las grandes empresas apenas les va a suponer coste. "Van a ganar dinero, pero el trabajador va a salir perjudicado", afirma el presidente de APHA, que añade que la reducción de jornada va a generar "un sobrecoste" y hará que se "eleven los precios".